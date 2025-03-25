Товарищеский матч 25 марта 2025 года

Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Влодарчик, 49, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – Вьюнник, 19, 67

Сборная Украины повела в счете на 19-й минуте – Вьюнник получил мяч после выноса от защитника, оказался перед защитником, качнул его и пробил в ближний угол с линии штрафной – вратарь не смог среагировать. Брагару чудом не удвоил преимущество, но мяч после его выстрела влетел в стойку и покатился по линии ворот.

Украина отдала Польше триумф в перестрелке – Бражко и еще один футболист сборной привезли 3 гола, дубля Вьюнника мало

Польша отыгралась после перерыва. Бражко потерял мяч перед собственной штрафной, который отлетел в направлении ворот Украины. Влодарчик обежал защитника и мощно пробил мимо вратаря – 1:1! Вьюнник снова вывел Украину вперед – Яцик отдал классную разрезную передачу, а форвард сразу пробил в ближний. Польша снова отыгралась после ошибки "сине-желтых". Салюк умудрился поскользнуться, когда принимал мяч, Форнальчик его обокрал и реализовал выход один на один. А в конце игры Салюк и Ермаков не разобрались в легкой ситуации, мяч достался Шимчаку, который и покатил в пустые ворота.