Дубль Варди в видеообзоре матча Вест Бромвич – Лестер – 0:3
21:53 - Читати українською
Лестер на выезде крупно победил Вест Бромвич. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Тимоти Кастань 57’
Джейми Варди 73’
Джейми Варди 83’
57’ Тимоти Кастань
73’ Джейми Варди
83’ Джейми Варди
Лестер в первом туре одержал яркую победу над Вест Бромвичем на выезде со счетом 0:3, а Джейми Варди стал главным героем поединка.
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Однако избиение "дроздов" начал не он ли – на 56 минуте Кастань отличился головой. А вот Варди дважды забил с пенальти на 75 и 84 минутах. 0:3 – более чем уверенная победа "лис".
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