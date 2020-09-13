Лестер на выезде крупно победил Вест Бромвич. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лестер в первом туре одержал яркую победу над Вест Бромвичем на выезде со счетом 0:3, а Джейми Варди стал главным героем поединка.

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Однако избиение "дроздов" начал не он ли – на 56 минуте Кастань отличился головой. А вот Варди дважды забил с пенальти на 75 и 84 минутах. 0:3 – более чем уверенная победа "лис".