Чемпионат Испании 2020/21, 32-й тур

Уэска – Хетафе – 0:2

Голы: Унал, 20, 52

Севилья – Гранада – начало в 19:30

Сельта – Осасуна – начало в 19:30

Атлетик – Атлетико – начало в 22:00

Хетафе в выездном поединке встречался с Уэской. В середине первого тайма гости вышли вперед – Унал своевременно оказался на добивании в штрафной соперника, и хладнокровно пробил в дальний угол. Игроки Уэски пытались навязывать борьбу, однако до перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот.

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В начале второго тайма тот же Унал мощно выстрелил с дальней дистанции под правую стойку – голкипер задремал, и не успел среагировать на удар. В конце концов, до конца матча хозяева так и не создали ни одного опасного момента, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Хетафе – 0:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ