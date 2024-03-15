Львовские Карпаты в товарищеском матче расписали боевую ничью с Шахтером (2:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на 1-й минуте Костенко шокировал Шахтер, открыв счет в матче после передачи Игора Невеша. Еще до середины тайма "горняки" отыгрались – Цуканов отдал передачу на ход Траоре, тот ворвался в штрафную и прошил кипера Карпат. Вскоре дончане удвоили свое преимущество, но гол отменили из-за офсайда.

Маркевич прокомментировал боевой спарринг Карпат с Шахтером: "Немножко опустили наших футболистов на землю"

В середине тайма Лассина оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Векляка. Незадолго до перерыва Костенко мог забивать во второй раз, но с выгодной позиции замкнул прострел мимо левой стойки. Отыгрались Карпаты на 75 минуте – Булеза заработал пенальти, который четко реализовал бразильский новичок Ариэльсон. На последних минутах "львы" могли выгрызать победу, но с мощным ударом Булезы справился кипер дончан.

Как следствие, боевая ничья, которая стала последним испытанием Карпат перед стартом второй части сезона – первым соперником львовян в Чемпионской группе Первой лиги 23 марта будет Полтава.

Карпаты и Шахтер сыграли вничью – гол на первой минуте, дубль Траоре и удаление Маркевича