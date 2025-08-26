Кристиан Киву стал первым тренером в истории Интера, который одержал победу с разницей в минимум пять голов в своем дебютном матче Серии А. В этот вечер "нерадзурри" удавалось все: Тюрам оформил дубль, а Бастони, Мартинес и Бонни забили по голу.

Интер уничтожил Торино – парад индивидуальных ошибок, дубль Тюрама, гол новичка

Тюрам стал одним из четырех игроков Интера, которые забили минимум два раза больше одного гола в Серии А в ворота Торино после Джузеппе Меацци (четыре), Роберто Бонинсеньи и Вирджилио Левратто (оба – по два). У француза таких голов уже шесть.