Дубль Тюрама в видеообзоре матча Интер – Торино – 5:0
Интер разгромил Торино в матче 1-го тура Серии А. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Кристиан Киву стал первым тренером в истории Интера, который одержал победу с разницей в минимум пять голов в своем дебютном матче Серии А. В этот вечер "нерадзурри" удавалось все: Тюрам оформил дубль, а Бастони, Мартинес и Бонни забили по голу.
Интер уничтожил Торино – парад индивидуальных ошибок, дубль Тюрама, гол новичка
Тюрам стал одним из четырех игроков Интера, которые забили минимум два раза больше одного гола в Серии А в ворота Торино после Джузеппе Меацци (четыре), Роберто Бонинсеньи и Вирджилио Левратто (оба – по два). У француза таких голов уже шесть.
