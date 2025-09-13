Арсенал разгромил Ноттингем Форест в четвертом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24"

Арсенал без проблем справился с Ноттингемом Форест. "Канониры" начали избиение соперника на 32 минуте. Мяч отлетел к Мартину Субименди, который мощным ударом отправил его в сетку.

Арсенал уничтожил Ноттингем на глазах Теда Лассо, но потерял лидера – Субименди сделал дубль, конкурент Зинченко привез гол

После перерыва Эзе, новичок Арсенала, в классной атаке отдал на Дьокереша, а шведский форвард уже удвоил преимущество, опередив защитника. На 79 минуте Субименди оформил дубль. Троссар навешивал в штрафную площадь, а Мартин удачно откликнулся на передачу.