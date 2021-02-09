Атлетико принимал Сельту в рамках 22-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Гости неожиданно открыли счет во встрече, но еще до свистка на перерыв Луис Суарес выровнял положение.

Сельта благодаря голу экс-звезды Шахтера на последних минутах вырвала ничью у Атлетико – не спас даже дубль Суареса

Уругваец не собирался останавливаться на этом и на старте второго тайма вывел Атлетико вперед. Когда казалось, что победа уже в кармане хозяев, ничью спас Факундо Феррейра. Экс-игрок Шахтера замкнул прострел с правого фланга.

Несмотря на потерю очков Атлетико уверенно лидирует в таблице Примеры, опережая Барсу на 8 очков, Сельта – 10-я.

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