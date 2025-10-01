В ночь на 1 октября состоялся матч МЛС, в котором Интер Майами проиграл Чикаго Файр (3:5). Отчет об игре и обзор встречи – в этой новости "Футбол 24".

МЛС

Интер Майами – Чикаго Файр – 3:5

Голы: Авилес, 39, Суарес, 57, 74 – Д'Авилла, 11, Дин, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьеррес, 83

Интер Майами неожиданно проиграл Чикаго Файр. Команда Лионеля Месси устроила сумасшедшую перестрелку с соперниками, но упустила ничью в концовке матча. Чикаго сперва вел 2:0, а затем 3:1, но дубль Луиса Суареса подарил Интеру надежду.

В конце концов Рейнольдс на 80-й и Гутьерес на 83-й минуте забили решающие голы. В итоге – 5:3 в пользу Чикаго Файр. Лионель Месси в этой игре результативными действиями не отличался, хоть и провел на поле весь матч.

