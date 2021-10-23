Дебютный дубль Шестакова в видеообзоре матча Верес – Мариуполь – 2:0
18:19 - Читати українською
Верес без особых проблем сумел одолеть Мариуполь в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
В первом тайме и ровенчане, и мариупольцы забили усилиями Сергийчука и Кащука соответственно, но оба мяча не были засчитаны из-за положений вне игры.
Верес с дублем Шестакова уверенно одолел Мариуполь и приблизил отставку Маркевича
Зато после перерыва Михаил Шестаков оформил свой дебютный дубль в УПЛ: сначала удачно сыграл на добивании, а затем перепрыгнул всех защитников и отличился головой. Верес набрал 18 очков и поднялся на восьмую строчку, Мариуполь с четырьмя пунктами – последний.
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