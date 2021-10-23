Верес без особых проблем сумел одолеть Мариуполь в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

В первом тайме и ровенчане, и мариупольцы забили усилиями Сергийчука и Кащука соответственно, но оба мяча не были засчитаны из-за положений вне игры.

Верес с дублем Шестакова уверенно одолел Мариуполь и приблизил отставку Маркевича