Дубль Шаповала с пенальти в видеообзоре матча Кудривка – Полтава – 3:1
16:48 - Читати українською
Кудривка победила Полтаву (3:1) в третьем туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Сказка Кудривки в УПЛ продолжаются. “Селяне” оформили свою вторую победу в сезоне, одолев Полтава.
Кудривка победила Полтаву, забив три гола в битве дебютантов – "селянам" помог спорный пенальти
Дважды в матче забивал Владислав Шаповал и оба раза это было с пенальти. Также отличился Александр Козак. Полтава смогла спастись от разгрома лишь в компенсированное время – Артем Онищенко размочил счет. В итоге 3:1 в пользу Кудривки.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter