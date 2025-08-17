Кудривка победила Полтаву (3:1) в третьем туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Сказка Кудривки в УПЛ продолжаются. “Селяне” оформили свою вторую победу в сезоне, одолев Полтава.

Кудривка победила Полтаву, забив три гола в битве дебютантов – "селянам" помог спорный пенальти

Дважды в матче забивал Владислав Шаповал и оба раза это было с пенальти. Также отличился Александр Козак. Полтава смогла спастись от разгрома лишь в компенсированное время – Артем Онищенко размочил счет. В итоге 3:1 в пользу Кудривки.