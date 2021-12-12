Леверкузенцы имели шанс приблизиться к Борусии Д, но с треском провалились. Хотя все начиналось отлично – Патрик Шик оформил дубль. Однако Айнтрахт сумел ответить пять раз.

Айнтрахт неожиданно разгромил Байер, отыгравшись после 0:2, Гройтер Фюрт одолел Унион и одержал первую победу в сезоне

В то же время Шик ворвался в топ лучших бомбардиров сезона в топ-чемпионатах. Теперь в активе Чеха 14 голов (столько же у Салаха), а больше только у Влаховича (15) и Левандовски (16). Правда, форвард Байера сыграл лишь 12 матчей, что делает его эффективнее конкурентов.