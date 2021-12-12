Дубль самого эффективного форварда Европы в видеообзоре матча Айнтрахт – Байер – 5:2
21:39 - Читати українською
Айнтрахт перестрелял Байер в рамках 15 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
24’ Туту
30’ Йеспер Линдстрём
50’ Эван Н'Дика
66’ Кристиан Якич
76’ Джибриль Соу
Патрик Шик 5’
Патрик Шик 21’
5’ Патрик Шик
21’ Патрик Шик
24’ Туту
30’ Йеспер Линдстрём
50’ Эван Н'Дика
66’ Кристиан Якич
76’ Джибриль Соу
Леверкузенцы имели шанс приблизиться к Борусии Д, но с треском провалились. Хотя все начиналось отлично – Патрик Шик оформил дубль. Однако Айнтрахт сумел ответить пять раз.
Айнтрахт неожиданно разгромил Байер, отыгравшись после 0:2, Гройтер Фюрт одолел Унион и одержал первую победу в сезоне
В то же время Шик ворвался в топ лучших бомбардиров сезона в топ-чемпионатах. Теперь в активе Чеха 14 голов (столько же у Салаха), а больше только у Влаховича (15) и Левандовски (16). Правда, форвард Байера сыграл лишь 12 матчей, что делает его эффективнее конкурентов.
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