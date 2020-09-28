Дубль Роналду спас Пирло от первого поражения в Серии А – видеообзор матча Рома – Ювентус
11:47 - Читати українською
Ювентус сыграл вничью с Ромой в рамках 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
31’ Жордан Верету
45+1’ Жордан Верету
Адриен Рабьо 62’
31’ Жордан Верету
45+1’ Жордан Верету
62’ Адриен Рабьо
Паулу Фонсека стал первым тренером, который забрал очки у Андреа Пирло во главе Ювентуса. Матч второго тура Серии А завершился вничью со счетом 2:2. Отметим, что последние 30 минут игры туринцы провели в меньшинстве после удаления Рабьо.
Ювентус готов усилиться лидером Лацио
Римляне дважды по ходу матча выходили вперед (дубль оформил Верету), но оба раза за Ювентус отвечал Криштиану Роналду.
Напомним, в первом туре Ювентус разгромил Сампдорию (3:0), а команда Паулу Фонсеки с аналогичным счетом потерпела поражение от Вероны.
Ювентус в меньшинстве добыл ничью с Ромой благодаря дублю Роналду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter