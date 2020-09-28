Ювентус сыграл вничью с Ромой в рамках 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Паулу Фонсека стал первым тренером, который забрал очки у Андреа Пирло во главе Ювентуса. Матч второго тура Серии А завершился вничью со счетом 2:2. Отметим, что последние 30 минут игры туринцы провели в меньшинстве после удаления Рабьо.

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Римляне дважды по ходу матча выходили вперед (дубль оформил Верету), но оба раза за Ювентус отвечал Криштиану Роналду.

Напомним, в первом туре Ювентус разгромил Сампдорию (3:0), а команда Паулу Фонсеки с аналогичным счетом потерпела поражение от Вероны.

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