Аль-Наср проиграл испанской Альмерии в товарищеской игре. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеская встреча

Альмерия – Аль-Наср – 3:2

Голы: Аррибас, 6, Эмбарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пен.)

Криштиану Роналду оформил два гола в ворота Альмерии в товарищеском матче. Несмотря на дубль легендарного португальца Аль-Наср потерпел поражение от представителя испанской Сегунды.

Сначала Криштиану завершил эффектную комбинацию команды, сравняв счет с передачи звездного Садио Мане.

| هدف متكتك! ?

كريستيانو رونالدو يُكمل الجمالية بإسكان الكرة في الشباك، هدفًا أولا للنصر #النصر_الميريا pic.twitter.com/YmC4XqyIO5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2025

Уже на 39-й минуте Роналду мастерски подкараулил голкипера соперника и заработал пенальти, который успешно реализовал.

| الهدف الثاني للنصر - كريستيانو رونالدو#النصر_الميريا pic.twitter.com/d0B9jGEJE9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2025

На второй тайм 40-летний португалец уже не вышел и Альмерия смогла вырвать победу со счетом 3:2. Отметим, что в этом матче за команду из Рияда дебютировал бывший лидер Барселоны – Иньиго Мартинес. 34-летний испанец вышел в стартовом составе Аль-Насра и был заменен на 73-й минуте.