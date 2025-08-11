Дубль Роналду не спас Аль-Наср в игре против команды Сегунды – поражение в дебютном матче экс-лидера Барселоны
Аль-Наср проиграл испанской Альмерии в товарищеской игре. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеская встреча
Альмерия – Аль-Наср – 3:2
Голы: Аррибас, 6, Эмбарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пен.)
Лидер Барселоны официально перешел в клуб Роналду – каталонцы сдержали свое слово
Криштиану Роналду оформил два гола в ворота Альмерии в товарищеском матче. Несмотря на дубль легендарного португальца Аль-Наср потерпел поражение от представителя испанской Сегунды.
Сначала Криштиану завершил эффектную комбинацию команды, сравняв счет с передачи звездного Садио Мане.
Уже на 39-й минуте Роналду мастерски подкараулил голкипера соперника и заработал пенальти, который успешно реализовал.
На второй тайм 40-летний португалец уже не вышел и Альмерия смогла вырвать победу со счетом 3:2. Отметим, что в этом матче за команду из Рияда дебютировал бывший лидер Барселоны – Иньиго Мартинес. 34-летний испанец вышел в стартовом составе Аль-Насра и был заменен на 73-й минуте.