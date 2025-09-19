Недаром Ханси Флик перед этой игрой отмечал, что у англичанина Маркуса Рашфорда будет сильная мотивация вернуться в Англию и показать, на что он способен. Без травмированного Ламина Ямаля форвард сборной Англии продемонстрировал свои сильнейшие стороны, оформив дубль.

Барселона удержала тяжелую победу над Ньюкаслом – Рашфорд переломил игру, оформив дебютный дубль за "блаугранас"

Маркус занял первое место в составе Барселоны по ударам (6), касаниям в штрафной площади соперника (10), обводкам (5) и выигранным владением мячом (6). Он стал первым игроком Барселоны, который набрал такие показатели в одном матче Лиги чемпионов со времен Лионеля Месси в 2015 году.

В общей сложности эти голы стали для Рашфорда шестым и седьмым в ворота Ньюкасла. Больше он забивал в ворота только одного клуба – Лестера (8).