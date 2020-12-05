Счет в поединке удалось открыть гостям. На 20-й минуте Тайво Авоньи получил на линии штрафной пас от Ингвартсена и решился пробить в окружении двух защитников.

Герта победила в берлинском дерби благодаря дублю Пйонтека, оборвав 8-матчевую беспроигрышную серию Униона

Кто знает, как развернулись бы события, если бы уже три минуты спустя Роберт Андрих не ушел отдыхать досрочно из-за дурацкого фолв. Численное превосходство Герта реализовала во втором тайме. Сначала Петер Пекарик классно сыграл на добивании. А потом дубль оформил Кшиштоф Пйонтек. В первом моменте поляк прекрасно сориентировался в штрафной зоне и пробил Луте, а затем роскошно положил с лета с 20-ти метров.

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