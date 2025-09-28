Шахтер разгромил Рух (4:0) в матче седьмого тура УПЛ. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

На 12-й минуте Мейреллиш не реализовал момент после прострела Педро Энрике. Впрочем, вскоре бразилец исправился, пробив в ближний угол после сброса Бондаренко. Незадолго после этого Марлон Гомес нашел пасом Коноплю, а тот выкатил мяч Педринью – 2:0.

Шахтер уверенно победил Рух и опередил Динамо на вершине – дебютный гол летнего новичка в УПЛ, новая красота от Изаки

В начале второго тайма Педринью в контратаке убежал от защитников Руха и реализовал выход один на один. В конце основного времени Изаки прошел двух игроков команды соперника, обыгрался с Бондарем и забил четвертый гол Шахтера. Дончане одержали разгромную победу и возглавили турнирную таблицу УПЛ.

