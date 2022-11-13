Ливерпуль уже на 5 минуте открыл счет во встрече: Фирмино головой замкнул навес Робертсона со штрафного. "Святые" ответили в подобной манере – Че Адамс головой переправил мяч в ворота после подачи Уорд-Прауза.

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Мерсисайдцы довольно быстро снова повели в счете. Эллиотт классно забросил в штрафную, а Нуньес в касание переправил мяч в ворота. Ливерпуль мог забивать еще, но Базуну спас после удара Фирмино. Голкиперу не удалось помешать Дарвину оформить дубль – уругваец в падении замкнул прострел Робертсона и поставил точку во встрече.