Португалия принимала Швецию в рамках 4-го раунда Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Швеция еще не зарабатывала очков в текущем розыгрыше Лиги наций и встреча с португальцами не стала исключением.

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Открыл счет в матче Бернарду Силва, а дальше за дело взялся полузащитник хозяев Диогу Жота, хавбек Ливерпуля отметился дублем. Гости не сумели ответить даже голом престижа.

Португальцы возглавляют группу А3, опережая Францию по дополнительным показателям, Швеция остается на дне таблицы.

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