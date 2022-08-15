Альваро Мората так и не смог найти себе новую команду, что совсем не сказалось на его мотивации. Испанец много забивал в товарищеских матчах и результативно начал сезон Ла Лиги, оформив дубль.

Атлетико разгромил Хетафе благодаря трем ассистам Фелиша, Атлетик под руководством Вальверде расписал ничью с Мальоркой

Еще одним героем матча против Хетафе стал Жоау Фелиш. Именно португалец в обоих случаях ассистировал Морате, а затем отдал еще одну результативную передачу – на Гризманна. Интересно, что в прошлом сезоне чемпионата Испании в активе португальца было всего 4 ассиссита.