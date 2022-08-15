Дубль Мораты и хет-трик ассистов Фелиша в видеообзоре матча Хетафе – Атлетико – 0:3
23:16 - Читати українською
Хетафе уступил Атлетико в рамках 1-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Альваро Мората 15’
Альваро Мората 59’
Антуан Гризманн 75’
15’ Альваро Мората
59’ Альваро Мората
75’ Антуан Гризманн
Альваро Мората так и не смог найти себе новую команду, что совсем не сказалось на его мотивации. Испанец много забивал в товарищеских матчах и результативно начал сезон Ла Лиги, оформив дубль.
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Еще одним героем матча против Хетафе стал Жоау Фелиш. Именно португалец в обоих случаях ассистировал Морате, а затем отдал еще одну результативную передачу – на Гризманна. Интересно, что в прошлом сезоне чемпионата Испании в активе португальца было всего 4 ассиссита.
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