Сербия ярко переиграла Люксембург в поединке квалификации ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Сербия минимально преобладала в первом тайме, но завершила его с преимуществом в два мяча, которые в свой актив записал Александар Митрович.

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Подарил надежду Люксембургу игрок Ворсклы Оливье Тилль, которому удался красивый удар с лету после паса Жерсона Родригеса. Но дальше была черная полоса – автогол Шаны, удаление представителя Динамо Жерсона, который сейчас арендован Труа, и результативный удар головой от Миленковича.

Сербия победила 4:1 и возглавила группу А с десятью зачетными баллами, а Люксембург с шестью очками остался третьим.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма: