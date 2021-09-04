Дубль Митровича, удаление Жерсона и красота Тилля в видеообзоре матча Сербия – Люксембург – 4:1
Сербия ярко переиграла Люксембург в поединке квалификации ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Сербия минимально преобладала в первом тайме, но завершила его с преимуществом в два мяча, которые в свой актив записал Александар Митрович.
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Подарил надежду Люксембургу игрок Ворсклы Оливье Тилль, которому удался красивый удар с лету после паса Жерсона Родригеса. Но дальше была черная полоса – автогол Шаны, удаление представителя Динамо Жерсона, который сейчас арендован Труа, и результативный удар головой от Миленковича.
Сербия победила 4:1 и возглавила группу А с десятью зачетными баллами, а Люксембург с шестью очками остался третьим.
Видеообзор первого тайма:
Видеообзор второго тайма: