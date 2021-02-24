Барселона не встретила сопротивления в перенесенном матче 1-го тура против Эльче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

"Блаугранас" в первом тайме имели преимущество над предпоследней командой Примеры, но мячей не забивали. После перерыва Месси голом начал разгром после паса пяткой от Брейтвейта.

Барселона разгромила Эльче – Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги

Уже через 20 минут Лионель без сопротивления оформил дубль. Де Йонг ассистировал, аргентинец убрал защитника и перебросил голкипера. За несколько мгновений Альба отметился третьим голом Барселоны и поставил точку во встрече.

Подопечные Кумана вернулись на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от второго Реала на 2 очка. Эльче остался на 19 месте с 21 пунктом.