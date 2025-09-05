Дубль Месси в прощальном матче, парад одинаковых побед – определились основные участники ЧМ-2026 от Южной Америки
Состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату мира-2026 в Южной Америке. Результаты и обзор встреч в этой новости на "Футбол 24".
Отбор к ЧМ-2026, Южная Америка. 17-й тур
Аргентина – Венесуэла 3:0
Голы: Месси, 39, 80, Мартинес, 76.
Бразилия - Чили 3:0
Голы: Эстевао, 38, Пакета, 72, Гимараес, 76
Колумбия - Боливия 3:0
Голы: Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83
Уругвай - Перу 3:0
Голы: Агирре, 14, Де Арраскаэта, 58, Винас, 80.
Парагвай - Эквадор 0:0
В ночь на 5 сентября состоялся 17-й тур южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026. Центральным событием стала встреча Аргентины и Венесуэлы, которая завершилась триумфом хозяев со счетом 3:0. Особое внимание было приковано к Лионелю Месси, который, вероятно, провел свою последнюю домашнюю игру в составе национальной команды. Перед стартовым свистком капитан не смог сдержать слез, а фанаты развернули огромный баннер с благодарностью легенде. В самом матче Месси отметился дублем на 39-й и 80-й минутах, а еще один гол записал на свой счет Лаутаро Мартинес. Аргентина уже давно гарантировала себе первую строчку в отборе – 38 очков.
Видеообзор матча Аргентина – Венесуэла:
Видеообзор матча Бразилия – Чили:
Не отстала и Колумбия. Команда Нестора Лоренсо с таким же счетом 3:0 обыграла Боливию. Точными ударами отметились Родригес, Кордоба и Кинтеро. Благодаря трем очкам колумбийцы присоединились к числу сборных, которые уже квалифицировались на мундиаль.
Видеообзор матча Колумбия – Боливия:
Уругвай уверенно разобрался с Перу – 3:0. Голы забили Агирре, де Арраскаэта и Винас. Победа позволила "селесте" удержать вторую позицию в отборе – 27 пунктов.
Видеообзор матча Уругвай – Перу:
Единственный безголевой матч тура состоялся между Парагваем и Эквадором. Ничья 0:0 оказалась достаточной для обеих команд, чтобы гарантировать себе прямые путевки на ЧМ-2026.
Видеообзор матча Парагвай – Эквадор:
Таким образом, шестерка участников чемпионата мира-2026 от Южной Америки уже известна – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия и Парагвай. Венесуэла осталась в зоне стыковых матчей.
