В ночь на 21 сентября в очередном туре МЛС состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

МЛС

Монреаль – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2

Голы: Паркер, 23, Чупо-Мотинг, 29

Коламбус Крю – Торонто – 1:1

Голы: Абу Али, 16 – Ларьи, 51

Интер Майами – ДС Юнайтед – 3:2

Голы: Альенде, 35, Месси, 66, 85 – Бентеке, 53, Марелл, 90+7

Нереализованный пенальти: Сильветти, 72

Монреаль Геннадий Синчук проиграл Нью-Йорк Ред Буллз. Гости забили первый мяч на 23-й минуте после подачи с углового. Незадолго после этого Чупо-Мотинг увеличил преимущество своей команды. Далее счет игры не менялся, Нью-Йорк РБ одержал выездную победу. Геннадий Синчук отыграл весь матч. Украинец имел несколько возможностей, чтобы забить, но иногда ему не хватало точности, или команду соперников спасал вратарь.

Коламбус Евгения Чеберко не смог обыграть Торонто. Абу Али вывел Крю вперед на 16-й минуте, но Торонто смог отыграться в начале второго тайма. Коламбус пытался вырвать победу в матче, но не получилось. Евгений Чеберко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Интер Майами одержал домашнюю победу над ДС Юнайтед. Хозяева открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Альенде, но после перерыва Бентеке восстановил паритет. Впрочем, вскоре Месси забил второй гол своей команды после классного ассиста Альбы. На 85-й минуте Месси отметился дублем, пробив в девятку из-за пределов штрафной. ДС Юнайтед смог лишь сократить отставание в компенсированное время.