Монреаль Геннадия Синчука встретился с Интером Майами в рамках матча МЛС. Результат и обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, Регулярный чемпионат

Монреаль Импакт – Интер Майами – 1:4

Голы: Овусу, 2, – Альенде, 30, Месси, 44, 62, Сеговия, 60

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Интер Майами проводил свою первую игру после вылета из Клубного чемпионата мира. Поединок для Месси и компании начался неудачно – уже на второй минуте Монреаль забил, причем после ошибки выдающегося аргентинца, который отдал неудачный пас защитнику. Овусу воспользовался шансом и открыл счет в матче.

Однако игроки Интера Майами смогли исправить ситуацию еще в первом тайме. Сначала Тадео Альенде забил ударом из-за пределов штрафной, а в конце первой половины игры Лионель Месси вывел свою команду вперед. Звездный нападающий после скидки от Суареса сместился в штрафную Монреаля и пробил в дальний угол ворот.

Во втором тайме Интер Майами закрепил свое преимущество, забив еще дважды. На 60-й минуте Теласко Сеговия отметился шикарным голом от перекладины, а уже через две минуты Месси установил окончательный счет матча – 4:1.

Украинский нападающий Монреаля Геннадий Синчук вышел на поле на 80-й минуте, заменив Кейдена Кларка.