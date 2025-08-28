Интер Майами одержал победу над Орландо Сити (3:1) и пробился в финал Кубка лиг. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Кубок Лиг

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1

Голы: Месси, 77 (пен.), 88, Сеговия, 90+1 – Пашалич, 45+1

Месси феерично вернулся после травмы, оформив гол+пас за 6 минут – экс-звезды Барсы принесли победу Интер Майами

В ночь на 28 августа состоялись полуфинальные матчи Кубка лиг, по итогам которого определились участники решающего поединка. Одним из них стал Интер Майами, который одержал тяжелую победу над Орландо Сити со счетом 3:1.

Счет открыл в конце первого тайма Марко Пашалич (не путать с тем, который до сих пор феерит в Серии А) после ассиста экс-партнера украинца Малиновского по Аталанте Луиса Муриеля. Таким образом Орландо Сити вышел вперед и был готов одержать еще одну победу над командой Месси. Напомним, что недавно в матче МЛС Орландо разгромил Интер Майами 4:1.

Но под занавес игры за дело взялся Лионель Месси. Сначала 38-летний аргентинец реализовал пенальти, а затем принес победу с ассиста другой легенды Барселоны – Жорди Альбы. Под конец встречи точку поставил Сеговия, воспользовавшись голевым пасом Луиса Суареса. Финальный счет – 3:1, и теперь Интер Майами шагает в финал Кубка лиг, где встретится с Сиэтлом, который в другом полуфинале победил Лос-Анджелес Гэлакси.

Как любимый гол Месси стал бессмертным благодаря искусству – уникальное произведение уже продают за баснословные миллионы