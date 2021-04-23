Начало встречи было за Барселоной. Уже к 8 минуты Месси мог оформить дубль, однако перекладина помешала Лионелю забить шедевр, но позже он реализовал выход один на один. Далее команды обменялись автоголами – Лангле срезал мяч в собственные ворота, а Шакла отдал передачу мимо голкипера, который не успел спасти команду от позора.

Барселона в матче с двумя автоголами и эпичным ляпом защитника одолела Хетафе – Месси дублем приложился к победе

До перерыва Месси таки забил во второй раз, добив свой собственный удар. Унал с пенальти отыграл один мяч, но Араухо и Гризманн поставили точку во встрече. Эта победа позволила Барселоне набрать 68 очков и остаться третьей, имея игру в запасе.