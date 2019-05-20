Дубль Месси и фейл Силлессена в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 2:2

Эйбар и Барселона расписали результативную ничью в заключительном туре Ла Лиги (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

Эйбар вышел вперед на 20-й минуте поединка, но через 11 минут Месси оформил дубль в течение 2-х атак Барселоны. В конце тайма из-за ошибки Силлессена Эйбар сравнял счет.

Барселона расписала боевую ничью с Эйбаром в заключительном туре чемпионата

В итоге – результативная ничья 2:2. Барселона завершла чемпионат на 1 месте с 87 очками в активе, Эйбар – 12-й и набрал в течение турнира 47 баллов.