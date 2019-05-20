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Дубль Месси и фейл Силлессена в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 2:2

20 мая 00:15 340 Читати українською
Дубль Месси и фейл Силлессена в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 2:2
Эйбар – Барселона

Эйбар и Барселона расписали результативную ничью в заключительном туре Ла Лиги (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласис
 
Лионель Месси 31’
Лионель Месси 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Лионель Месси
32’ Лионель Месси
45+1’ Пабло де Бласис

Эйбар вышел вперед на 20-й минуте поединка, но через 11 минут Месси оформил дубль в течение 2-х атак Барселоны. В конце тайма из-за ошибки Силлессена Эйбар сравнял счет.

Барселона расписала боевую ничью с Эйбаром в заключительном туре чемпионата

В итоге – результативная ничья 2:2. Барселона завершла чемпионат на 1 месте с 87 очками в активе, Эйбар – 12-й и набрал в течение турнира 47 баллов.

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