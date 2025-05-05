Реал продолжает преследовать Барселону в турнирной таблице Ла Лиги. После победы каталонцев над Вальядолидом "бланкос" должны были дать свой ответ в игре с Сельтой. И Реал это сделал, но вопросы к команде Карло Анчелотти все же остались.

Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так

Арда Гюлер здорово проявил себя в этот вечер: он забил сам и ассистировал на Килиана Мбаппе, который оформил дубль. Еще по одной голевой передаче отметились Джуд Беллингем и Лукас Васкес.

Однако при счете 3:0 Реал бросил играть и едва не поплатился за это. Сельта усилиями Хави Родригеса и Сведберга отыграла два мяча и была близка к камбэку...