Дубль Мбаппе в видеообзоре матча Реал – Сельта – 3:2
Реал одолел Сельту в матче 34-го тура Ла Лиги (3:2). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Реал продолжает преследовать Барселону в турнирной таблице Ла Лиги. После победы каталонцев над Вальядолидом "бланкос" должны были дать свой ответ в игре с Сельтой. И Реал это сделал, но вопросы к команде Карло Анчелотти все же остались.
Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так
Арда Гюлер здорово проявил себя в этот вечер: он забил сам и ассистировал на Килиана Мбаппе, который оформил дубль. Еще по одной голевой передаче отметились Джуд Беллингем и Лукас Васкес.
Однако при счете 3:0 Реал бросил играть и едва не поплатился за это. Сельта усилиями Хави Родригеса и Сведберга отыграла два мяча и была близка к камбэку...