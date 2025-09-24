В рамках 6-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено два матча с участием клубов из испанского Леванта. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 6-й тур

Леванте – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Эйонг, 54 – Винисиус, 28, Мастантуоно, 38, Мбаппе, 63 (пен), Мбаппе, 66

Севилья – Вильяреал – 1:2

Голы: Соу, 51 – Олувасеи, 17, Микаутадзе, 86

Мадридский Реал продолжил победное шествие по чемпионату, спокойно разобравшись с Леванте на выезде. Хотя матч начинался не очень хорошо – "лягушки" создали две голевых возможности до 15-й минуты. Ромеро и Де Ла Фуэнте пробивали с линии вратарской, причем первый стрелял в ворота без Куртуа (перед ними остались только защитники). Мяч прошел рядом с дальней и ближней стойками.

У шостому турі Ла Ліги каталонська Барселона зіграє на виїзді проти Ов'єдо. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами гостей – 1,30. Нічия оцінена коефіцієнтом 5,75. Тріумф Ов'єдо – 8,50.

Впрочем, даже на этом отрезке Мадрид отвечал острыми атаками, а уже с середины первого тайма "сливочные" начали доминировать. Уже на 20-й минуте Винисиус проверил перекладину ворот Леванте, а на 28-й он же открыл счет. Бразилец принял проникающий пас от Вальверде и внешней стороной стопы попал под дальнюю штангу – 0:1!

Еще через десять минут Винисиус дополнил протокол ассистом, разогнав контратаку с пасом на ход Мастантуоно. Франко вошел на правый край штрафной и зарядил в ближнюю девятку. 0:2! Это был его дебютный гол за Реал.

На старте второго тайма "лягушки" даже предприняли попытку камбека. Новичок Эйонг отквитал один гол на 54-й минуте в результате врыва Ромеро. Тот попытался подать с правого фланга штрафной, а мяч рикошетом от Хейсена подскочил в воздух – и дугой перелетел Куртуа, упав на голову нападающему Леванте. 1:2!

Реал мгновенно включился, максимально оперативно сняв все вопросы относительно победителя. Уже на 63-й минуте Мбаппе заработал пенальти, который сам же и реализовал. Килиан исполнил "паненку". 1:3. На 66-й же минуте Гюлер открылся в опорной зоне, принял пас и выдал фантастическую заброску за спины защитникам – Мбаппе же опередил их и переиграл голкипера. 1:4!

Подопечные Хаби Алонсо создала еще несколько классных моментов, но новых голов не забивали. О Леванте нечего и говорить. Финальный свисток зафиксировал шестую подряд победу "сливочных" в Ла Лиге – и седьмую подряд во всех турнирах. Работы!

В параллельной встрече Севилья принимала Вильяреал. "Желтая субмарина" при довольно веселом футболе открыла счет уже на 17-й минуте – Олувасеи замкнул прострел от Кардоны. Андалусийцы сумели отыграться только на старте второго тайма в результате мощного выстрела Соу с отскока, однако последнее слово осталось за "подводниками".

Героем встречи стал Манор Соломон. Экс-вингер Шахтера вышел на 84-й минуте, а уже на 86-й израильтянин ассистировал Микаутадзе – 1:2. Причем он сначала обыграл защитника, протащил мяч метров на 40 и лишь затем отдал передачу. Кстати, Соломон ассистировал Микаутадзе и в предыдущем туре, сравняв счет с Осасуной.

