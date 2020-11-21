Франция, 11 тур

Ренн – Бордо – 0:1

Гол: Бен Арфа, 37

Монако – ПСЖ – 3:2

Голы: Фолланд, 52, 66, Фабрегас, 84 (п) – Мбаппе, 25, 37 (п)

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Ренн продолжает свое падение. "Красно-черные" проиграли 5 из последних шести матчей во всех турнирах. Сегодня хозяев наказал бывший игрок команды. Гол Хатема Бен Арфа в первом тайме оказался единственным в отчетной встрече.

ПСЖ справедливо может жаловаться на судейство. В первом тайме против Монако столичная команда забила дважды благодаря Мбаппе. Еще до перерыва Килиан оформил хет-трик, но этот мяч отменили. Как и гол Мойзе Кена пятью минутами раньше. Однако итальянец забил по правилам, но бригаде Клемана Тюрпена даже VAR не помог разобраться в ситуации. Счет был комфортным, поэтому парижане сильно не протестовали. Если бы они знали, что принесет второй тайме...

После перерыва подопечные Нико Ковача неожиданно перевернули матч. Кевин Фолланд оформил дубль еще до середины тайма, а развязка наступила уже в конце игры. Диалло совершил глупый фол в собственной штрафной, за что получил красную, а Фабрегас – право пробить пенальти. Навас угадал направление удара, но спасти не смог. Таким образом Монако сенсационно обыграл лидера при содействии скандального судейства. Теперь монегаски вторые в турнирной таблице Лиги 1.

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