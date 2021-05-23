Дубль Мане принес Ливерпулю путевку в Лигу чемпионов, Лидс одолел Вест Бромвич, Шеффилд Юн напоследок хлопнул дверью
В воскресенье сезон в чемпионате Англии завершал 38-й тур. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Англия, Премьер-лига, 38-й тур
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 2:0
Голы: Мане, 37, 74
Лидс – Вест Бромвич – 3:1
Голы: Морено, 18, Филлипс, 42, Бемфорд, 78 (пен.) – Робсон-Кану, 90
Фулхем – Ньюкасл – 0:2
Голы: Виллок, 23, Шер, 88 (пен.)
Шеффилд Юнайтед – Бернли – 1:0
Гол: Макголдрик, 25
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Ливерпулю, чтобы попасть в Лигу чемпионов и не переживать, как сыграют конкуренты, следовало побеждать Кристал Пэлас. "Красные" с первых минут взялись бомбардировать ворота соперника, но выстрелам Александер-Арнольда, Вильямса и Салаха не хватало точности. В конце концов, на исходе первого тайма болельщики мерсисайдцев выдохнули – Мане удачно сыграл на добивании после подачи с углового и открыл счет в матче. После перерыва сенегалец оформил дубль, зряче пробив с линии штрафной после паса Салаха. Победа принесла Ливерпулю желанную путевку в Лигу чемпионов.
Лидс еще в первом тайме дважды поразил ворота Вест Бромвича, который уже давно оформил вылет в Чемпионшип. В середине второй сорокапятиминутки "дрозды" сыграли рукой в собственной штрафной и получили третий гол с пенальти. На последней минуте Робсон-Кану забил гол престижа, но на большее банально не хватило времени.
В матчах, которые уже ничего не решали Ньюкасл одолел Фулхэм, а Шеффилд Юнайтед хлопнув дверью, минимально победил Бернли.