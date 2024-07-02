Команда Рональда Кумана показала сборной Украине, как нужно справляться с командой Румынии. "Оранье" не оставили от подопечных Йорданеску камня на камне: форвард Ливерпуля Серж Гакпо записал на свой счёт в этой встрече гол+пас, Дониэлл Мален вышел на замену и оформил дубль, а Хави Симонс отметился двумя ассистами.

Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро-2024 – шоу Гакпо и Малена позволило разгромить Румынию

Так Гакпо в возрасте 25 лет и 56 дней стал самым молодым игроком "оранье", который забил и отдал ассист на стадии плей-офф Евро за 36 лет – согласно Opta, Марко ван Бастен остаётся непревзойдённым. В то же время Мален стал первым голландцем в истории чемпионатов Европы, забившим дважды после выхода на замену.