Наполи разбил Эмполи в матче 32-го тура Серии А (3:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Скотт Мактоминай забил свой 7-й гол в Серии А этого сезона, повторив собственный рекорд результативности в Манчестер Юнайтед (7 голов в АПЛ сезона 2023/24). Шотландец оформил дубль, но Ромелу Лукаку поучаствовал во всех трёх мячах своей команды.

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Показатели Биг Рома в этом сезоне Серии А достигли двух двузначных отметок - 12 голов и 10 ассистов. Кроме бельгийца лишь Мохамед Салах из Ливерпуля достиг двухзначных чисел в чемпионатах топ-5 (27+18).