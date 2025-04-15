Дубль Мактоминая и тень Салаха в видеообзоре матча Наполи – Эмполи – 3:0
00:30 - Читати українською
Наполи разбил Эмполи в матче 32-го тура Серии А (3:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Скотт Мактоминай забил свой 7-й гол в Серии А этого сезона, повторив собственный рекорд результативности в Манчестер Юнайтед (7 голов в АПЛ сезона 2023/24). Шотландец оформил дубль, но Ромелу Лукаку поучаствовал во всех трёх мячах своей команды.
Наполи разбил Эмполи и приблизился к Интеру на расстояние трёх очков – Коваленко получил крохи игрового времени
Показатели Биг Рома в этом сезоне Серии А достигли двух двузначных отметок - 12 голов и 10 ассистов. Кроме бельгийца лишь Мохамед Салах из Ливерпуля достиг двухзначных чисел в чемпионатах топ-5 (27+18).
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter