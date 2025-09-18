Ливерпуль обыграл Атлетико в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов (3:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Ливерпуль шокировал Атлетико блицкригом – уже на шестой минуте счет был 2:0 в пользу "красных": отличились Робертсон и Салах. Однако после такого неряшливого старта Атлетико пришел в себя, и Маркос Льоренте забил на Энфилде перед самым перерывом.

"Вы не представляете, как это – терпеть обиды 90 минут": Симеоне раскритиковал УЕФА за поведение фанатов Ливерпуля

Во втором тайме полузащитник сборной Испании уже оформил дубль – Алиссон не смог среагировать на мяч после рикошета.

Однако последнее слово осталось за Ливерпулем – В очередной раз команда Арне Слота забила победный гол в компенсированное время. Это Вирджил ван Дейк пришел на розыгрыш стандарта – и головой отправил мяч в сетку.