Дубль Левандовски в видеообзоре матча Црвена Звезда – Барселона – 2:5
Барселона разбила Црвену Звезду в гостевом матче 4-го тура Лиги чемпионов. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
Роберт Левандовски очень хотел отпраздновать юбилей в Белграде. В случае хет-трика в ворота Црвены Звезды польский бомбардир достиг бы отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов. Но в этой встрече Роберт сумел оформить только дубль – он забил в конце первого тайма и начале второго. Очевидно, юбилейный сотый мяч Левандовски припас на следующий матч с Брестом.
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Помимо поляка в этой встрече отличились также герой Эль Класико Рафинья (бразилец оформил гол+пас), Иньиго Мартинес и Фермин Лопес. Дважды взломать оборону Барселоны удалось и сербам: Силас Вамангутика забил с передачи экс-полузащитника Милана Раде Крунича, а ближе к концу встречи забил Милсон.