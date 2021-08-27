Тоттенхем обіграв Пасуш де Феррейру та пробився у груповий етап Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Лига конференций 2021/22, раунд плей-офф квалификации. Ответный матч

Тоттенхэм – Пасуш де Феррейра – 3:0 – (первый матч – 0:1)

Голы: Кейн, 9, 35, Ло Чельсо, 70

Только вчера Харри Кейн сделал официальное заявление, что больше не собирается этим летом покидать Тоттенхэм, а сегодня взялся выполнять функции лидера.

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Пасуш де Феррейра имела шаткие надежды на недооценку соперника, которая помогла в первом матче. Однако Кейн довольно быстро открыл счет и еще до перерыва оформил дубль. Уже этого счета Тоттенхэму было достаточно, но во втором тайме благодаря Ло Чельсо удалось довести дело до разгрома.

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