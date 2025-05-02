Состоялся матч 6-го тура Первой лиги в группе выбывания между Подольем и запорожским Металлургом (2:3). Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2024/25, группа выбывания, 6-й тур

Подолье – МФК Металлург Запорожье – 2:3

Голы: Савин, 10, Профатило, 90+1 – Близниченко, 27 (пенальти), 76 (пенальти), Заяц, 35 (автогол)

Удаление: Швец, 75 – Козлов, 84

СБУ задержала экс-владельца запорожского Металлурга – сына предателя Богуслаева достали прямо в Монако

Запорожский Металлург сумел одержать дебютную победу в 2025 году в Первой лиге после отставки Ильи Близнюка с поста главного тренера. В последний раз запорожцы побеждали 30 октября 2024 года Кремень (1:0), если не учитывать техническую победу 3:0 на Диназом 24 ноября.

После быстрого гола от Подолья Металлург смог заработать пенальти, который ловко реализовал бывший игрок Днепра Андрей Близниченко. Хозяева в состоянии шока пропустили еще раз до перерыва – Заяц забил досадный автогол.

Начало второго тайма стало затишьем перед бурей. На 75-й минуте Подолье получило двойное наказание: заработало пенальти на свои ворота и осталось в меньшинстве после красной карточки для Швеца. Опытный Близниченко во второй раз реализовал одиннадцатиметровый удар и сделал счет 3:1 в пользу Металлурга. Но гости не долго играли в большинстве, поэтому после красной для Козлова Профатило смог отыграть один мяч.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу запорожцев 3:2. Благодаря этой победе Металлург покинул зону переходных матчей, занимая 13-е место после 21-й игры. Подолье теперь на 15-м месте и рискует оказаться еще ниже.

Металлист 1925 на пути в УПЛ, Прикарпатье побеждает, Подолье и Диназ разошлись миром: Первая лига