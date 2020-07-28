Дубль Яремчука и гол Пластуна помогли Генту разгромить Метц

Контрольные матчи
Гент – Метц – 3:0
Голы: Яремчук, 13, 21, Пластун, 64
Гент намерен хорошо заработать на продаже Яремчука – известны планы клуба на украинца
"Буйволы" открыли счет уже в дебюте поединка, когда Роман Яремчук после серии рикошетов ударом с лета пробил голкипера метров с восьми. Еще в первом тайме украинский форвард оформил дубль. В этот раз воспитанник Динамо пробил по диагонали в ближний угол после скидки партнера.
Добил Метц уже во втором тайме другой украинец – Игорь Пластун, который довел счет до разгромного на 64-й минуте. Еще один подопечный Андрея Шевченко в "сине-желтой" дружине – Роман Безус – хоть и принял участие в спарринге, но результативными действиями не отметился.
Видео первого гола Яремчука:
Видео второго гола Яремчука: