Дубль Яремчука и гол Пластуна помогли Генту разгромить Метц

Украинские легионеры бельгийского Гента Игорь Пластун и Роман Яремчук с контрольных матчей решили доказать, что и в новом сезоне будут лидерами команды.

Контрольные матчи

Гент – Метц – 3:0

Голы: Яремчук, 13, 21, Пластун, 64

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"Буйволы" открыли счет уже в дебюте поединка, когда Роман Яремчук после серии рикошетов ударом с лета пробил голкипера метров с восьми. Еще в первом тайме украинский форвард оформил дубль. В этот раз воспитанник Динамо пробил по диагонали в ближний угол после скидки партнера.

Добил Метц уже во втором тайме другой украинец – Игорь Пластун, который довел счет до разгромного на 64-й минуте. Еще один подопечный Андрея Шевченко в "сине-желтой" дружине – Роман Безус – хоть и принял участие в спарринге, но результативными действиями не отметился.

Видео первого гола Яремчука:

GOOOOOOAAAAAALLLL!!!



1-0 (13’) | In een rommelige fase na de corner, duwt Yaremchuk het openingsdoelpunt binnen. #FCMGNT #Preseason2021 pic.twitter.com/zUe0f903Pf — KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020

Видео второго гола Яремчука: