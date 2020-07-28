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Дубль Яремчука и гол Пластуна помогли Генту разгромить Метц

21:18 - Читати українською
Дубль Яремчука и гол Пластуна помогли Генту разгромить Метц
Яремчук и Пластун / фото из соцсетей

Украинские легионеры бельгийского Гента Игорь Пластун и Роман Яремчук с контрольных матчей решили доказать, что и в новом сезоне будут лидерами команды.

Контрольные матчи

Гент – Метц – 3:0

Голы: Яремчук, 13, 21, Пластун, 64

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"Буйволы" открыли счет уже в дебюте поединка, когда Роман Яремчук после серии рикошетов ударом с лета пробил голкипера метров с восьми. Еще в первом тайме украинский форвард оформил дубль. В этот раз воспитанник Динамо пробил по диагонали в ближний угол после скидки партнера.

Добил Метц уже во втором тайме другой украинец – Игорь Пластун, который довел счет до разгромного на 64-й минуте. Еще один подопечный Андрея Шевченко в "сине-желтой" дружине – Роман Безус – хоть и принял участие в спарринге, но результативными действиями не отметился.

Видео первого гола Яремчука:

Видео второго гола Яремчука:

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Теги
Метц Метц Бельгия Видеоновости Роман Роман Яремчук Украинцы за рубежом Игорь Игорь Пластун Гент Гент
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