В поединке 32-го тура Серии А неаполитанцы на своем поле камня на камне не оставили от "орлов". Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В очередном матче Серии А обе команды устроили настоящий триллер. Хозяева вышли вперед уже в начале матча: Инсинье четко реализовал довольно "странный" пенальти. Через пять минут Политано удвоил преимущество Наполи.

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После перерыва подопечные Гаттузо продолжили уничтожать своего соперника, забив еще дважды (усилиями все того же Инсинье и Мертенса). Успокоившись, неаполитанцы в течение четырех минут пропустили два гола. Ближе к концу матча Осимхен, вышедший на замену, поставил финальную точку в матче.

Победа принесла Наполи 63 очка и оставила на пятой позиции с отставанием в два зачетных балла от зоны Лиги чемпионов. Лацио, имея 58 пунктов в активе, держится шестым.

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