Дубль и стычка Твердохлеба в видеообзоре матча Кривбасс – Оболонь – 2:1
Кривбасс победил Оболонь в 4-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
59’ Егор Твердохлиб
70’ Егор Твердохлиб
Оболонь имела ощутимое преимущество до перерыва, однако упустила все свои моменты. Во втором тайме Егор Твердохлеб устроил "пивоварам" мастер-класс по реализации, оформив дубль за 11 минут. Сначала лидер Кривбасса замкнул подачу с углового.
Кривбасс победил Оболонь благодаря дублю Твердохлеба – "пивовары" потерпели первое поражение в сезоне УПЛ
Вскоре Твердохлеб сцепился с Чехом, а рефери назначил пенальти за руку Дубко. Егор с 11 метров пробил четко. Под занавес игры Теслюк один мяч отквитал, однако Оболони все же пришлось мириться с первым поражением в чемпионате. Кривбасс с 9 очками по меньшей мере временно догоняет Динамо на вершине таблицы.
