Оболонь имела ощутимое преимущество до перерыва, однако упустила все свои моменты. Во втором тайме Егор Твердохлеб устроил "пивоварам" мастер-класс по реализации, оформив дубль за 11 минут. Сначала лидер Кривбасса замкнул подачу с углового.

Кривбасс победил Оболонь благодаря дублю Твердохлеба – "пивовары" потерпели первое поражение в сезоне УПЛ

Вскоре Твердохлеб сцепился с Чехом, а рефери назначил пенальти за руку Дубко. Егор с 11 метров пробил четко. Под занавес игры Теслюк один мяч отквитал, однако Оболони все же пришлось мириться с первым поражением в чемпионате. Кривбасс с 9 очками по меньшей мере временно догоняет Динамо на вершине таблицы.