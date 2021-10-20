Ливерпуль на выезде перестрелял Атлетико в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Старт поединка был за Ливерпулем – сначала отличился Салах, который сместился с фланга, обыграв трех соперников, и пробил по воротам (хотя решающее касание мяча сделал Милнер). Через 5 минут Кейта классным выстрелом удвоил преимущество "красных".

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Впрочем, Гризманн еще до перерыва сыграл два гола, сначала удачно подставившись под сильный пас Коке, а затем точно пробил в дальний угол. Начало второго тайма – и Антуан снова в эпицентре событий. Француз прямой ногой попал в голову Фирмино, за что получил красную карточку. Ливерпуль воспользовался этим, решающий гол забил Салах с пенальти.

Таким образом, мерсисайдцы набрали 9 очков и возглавляют группу B, Атлетико с 4 пунктами расположился на второй строчке.