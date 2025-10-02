Монако и Манчестер Сити сыграли яркую ничью (2:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Эрлинг Холанд благодаря дублю в ворота Монако забил больше голов, чем девять команд в их первых 50 матчах Лиги чемпионов УЕФА (9). На счету норвежца 52 гола – больше, чем загребское Динамо, Андерлехт, Лилль, Брюгге, Бешикташ, Селтик, Галатасарай, ЦСКА (Москва) и Панатинаикос за первые 50 матчей в турнире.

В составе монегасков голами отметились Тезе и Эрик Дайер. Причем опорник сборной Англии забил с пенальти на 90-й минуте.

