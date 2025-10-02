Лига чемпионов, основной этап, 2-й тур 2-й тур

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Голы: Мартинелли, 12, Сака, 90+2

Монако – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Тезе, 18, Дайер, 90 (п.) – Холанд, 15, 44

Наполи – Спортинг – 2:1

Голы: Хёйлунд, 36, 79 – Суарес, 62 (п.)

Байер – ПСВ – 1:1

Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72

Ньюкасл разгромил Унион С-Ж, Карабах одержал вторую подряд победу в ЛЧ, переиграв Копенаген – Кащук едва не забил

Лондонский Арсенал на своем поле одолел Олимпиакос. Уже на старте встречи Мартинелли вывел "канониров" вперед. Хозяева владели подавляющим преимуществом на протяжении всей игры и создали ряд моментов для взятия ворот, однако во второй раз смогли забить лишь в добавленное время. Украинский форвард греков Роман Яремчук участия в матче не принимал – наш земляк продолжает залечивать травму икроножной мышцы. Победа позволила Арсеналу набрать 6 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы. Олимпиакос с одним пунктом 29-й.

Манчестер Сити на последней минуте упустил победу над Монако. Холанд еще до середины первого тайма вывел подопечных Гвардиолы вперед, однако уже через три минуты монегаски отыгрались. За минуту до перерыва норвежец оформил дубль и на вторую половину встречи "горожане" выходили в статусе победителя. Англичане вели игру к заслуженной победе, однако в конце встречи привезли в свои ворота пенальти, который четко исполнил Дайер.

Наполи дома дожал Спортинг. Хёйлунд в конце первого тайма распаковал ворота португальцев, однако после перерыва Суарес с пенальти восстановил статус-кво. На экваторе второй сорокапятиминутки датский нападающий оформил дубль и больше партенопейцы своего не отдали. Как следствие, Наполи набрал 3 очка и стал девятнадцатым, Спортинг с таким же количеством баллов четырнадцатый.

В еще одном матче Байер не удержал победу над ПСВ. Леверкузенцы вышли вперед уже на 5-й минуте, но гол Перишича отменили из-за офсайда. Второй раз огорчить голкипера нидерландцев "фармацевты" смогли лишь после перерыва. Однако радоваться результату пришлось недолго – Сайбари в середине тайме сравнял и отобрал победу у немцев. Таким образом, Байер с 2-мя пунктами идет в турнирной таблице 25-м, а ПСВ с 1 баллом 27-й.

Манчестер Сити и Монако устроили перестрелку, Сын Клюйверта забил своей экс-команде в стиле Ямаля: Юношеская ЛЧ