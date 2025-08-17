Манчестер Сити уничтожил "волков" в их же собственном логове. Команда Пепа Гвардиолы забила хозяевам по два мяча в каждом из таймов: дублем отметился Эрлинг Холанд, еще по голу добавили двое новичков "горожан", Рейндерс (он также записал на свой счёт ассист) и Шерки.

Манчестер Сити разгромил Вулвз благодаря перфомансу дебютантов – дубль Холанда, Рейндерс приобщился к трем голам

Рейндерс – лишь второй игрок Сити, которому удалось и забить, и отдать голевую передачу в своем дебютном матче Премьер-лиги после Серхио Агуэро. Несмотря на дубль Холанда, именно он стал главным героем встречи на Молинью. Издание ВВС посвятило нидерландцу отдельную колонку.