Дубль хавбека Ливерпуля в видеообзоре матча Швейцария – Турция – 3:1
21:52 - Читати українською
Швейцария встречалась с Турцией в рамках заключительного матча группового этапа Евро-2020.
26’ Джердан Шакири
68’ Джердан Шакири
Ирфан Кахведжи 62’
26’ Джердан Шакири
62’ Ирфан Кахведжи
68’ Джердан Шакири
Турки не смогли хлопнуть дверью на Евро-2020 и проиграли третий матч подряд. На этот раз их обидчиками стали швейцарцы.
Италия – Уэльс – 1:0 – видео гола и обзор матча
Гол Сеферовича и дубль полузащитника Ливерпуля Шакири, который в итоге стал лучшим игроком поединка, не оставили шансов сопернику. Турция смогла отличиться голом престижа, который стал их первым и последним мячом на турнире.
Швейцария заняла третье место в группе и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф с 4-мя очками.
Швейцария уверенно перестреляла Турцию благодаря перформансу Шакири и Цубера – альпийцы заняли третье место в группе А
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter