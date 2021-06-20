Турки не смогли хлопнуть дверью на Евро-2020 и проиграли третий матч подряд. На этот раз их обидчиками стали швейцарцы.

Италия – Уэльс – 1:0 – видео гола и обзор матча

Гол Сеферовича и дубль полузащитника Ливерпуля Шакири, который в итоге стал лучшим игроком поединка, не оставили шансов сопернику. Турция смогла отличиться голом престижа, который стал их первым и последним мячом на турнире.

Швейцария заняла третье место в группе и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф с 4-мя очками.

Швейцария уверенно перестреляла Турцию благодаря перформансу Шакири и Цубера – альпийцы заняли третье место в группе А