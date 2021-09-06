Германия поиздевалась из Армении в отборе на Мундиаль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Квалификация ЧМ-2022, 5-й тур

Германия – Армения – 6:0

Голы: Гнабри, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адейеми, 90+1

Агрессивный старт Бундестим перерос в четыре гола еще до перерыва: Гнабри дважды расстрелял ворота Армении, Ройсу удался мощный удар слета, а Вернер результативно замкнул пас Горецкы.

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После перерыва Германия не планировала отступать и забили дважды усилиями Хофманна и Адейеми. Для последнего это был дебютный матч в футболке национальной команды. Армения за всю встречу не сумела ничем достойно ответить.

Подопечные Флика с 12-ю очками возглавляют турнирную таблицу группы J, а команда Капароса идет второй, имея на два зачетных балла меньше.