Верес уступил Полесью (1:4) в матче седьмого тура УПЛ. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Полесье разгромило Верес благодаря трем быстрым голам еще до перерыва. Сперва Андриевский вывел Филиппова на свидание с вратарем – форвард реализовал момент. Далее Филиппов оформил дубль ударом после скидки Шепелева, а незадолго до свистка на перерыв Брагару замкнул подачу с углового.

Во втором тайме команда Ротаня добила соперника: Йосефи головой замкнул навес Кравченко. Верес ответил лишь в концовке – Ндукве красивым ударом издали установил окончательные 1:4.

Полесье одерживает третью победу подряд в УПЛ и поднимается на 6 позицию, Верес - 12-й, прямо над зоной вылета.

