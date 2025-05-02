Атлетик уступил дома Манчестер Юнайтед в первом полуфинале Лиги Европы (0:3). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Похоже, "домашнего" финала не будет – Атлетик, который имеет шансы сыграть решающий матч турнира на своем поле, уступил дома Манчестер Юнайтед в первом полуфинале.

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Команда Рубена Аморима решила исход встречи и, возможно, всего противостояния еще в первом тайме: Каземиро вспомнил о своем пребывании в Ла Лиге и открыл счет, а затем Бруну Фернандеш оформил дубль. Первый мяч португалец забил с пенальти, который "привез" Дани Вивиан. За это защитника Атлетика выгнали с поля уже на 35-й минуте.

Похоже, "домашнего" финала не будет – Атлетик, который имеет шансы сыграть решающий матч турнира на своем поле, уступил дома Манчестер Юнайтед в первом полуфинале.