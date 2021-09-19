Интер без лишних проблем разгромил Болонью в четвертом туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Подопечные Симоне Индзаги полностью переиграли своего визави, а потому счет 6:1 в их пользу – вполне заслуженный. Выделить же можно дебютный ассист нидерландца Дензела Дюмфриса и дубль боснийца Эдина Джеко.

Интер уничтожил Болонью, забив шесть голов – "нерадзурри" вернулись на вершину Серии А

Оба так или иначе касаются сборной Украины. Первый еще летом голом на последних минутах подарил Нидерландам победу над нами (3:2) на Евро-2020, а второй только будет противостоять "сине-желтым" 12 октября и 16 ноября в отборе к ЧМ-2022.