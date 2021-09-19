Дубль Джеко в видеообзоре матча Интер – Болонья – 6:1
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Интер без лишних проблем разгромил Болонью в четвертом туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.
30’ Милан Шкриняр
34’ Николо Барелла
54’ Матиас Весино
63’ Эдин Джеко
68’ Эдин Джеко
Артур Теате 86’
30’ Милан Шкриняр
34’ Николо Барелла
54’ Матиас Весино
63’ Эдин Джеко
68’ Эдин Джеко
86’ Артур Теате
Подопечные Симоне Индзаги полностью переиграли своего визави, а потому счет 6:1 в их пользу – вполне заслуженный. Выделить же можно дебютный ассист нидерландца Дензела Дюмфриса и дубль боснийца Эдина Джеко.
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Оба так или иначе касаются сборной Украины. Первый еще летом голом на последних минутах подарил Нидерландам победу над нами (3:2) на Евро-2020, а второй только будет противостоять "сине-желтым" 12 октября и 16 ноября в отборе к ЧМ-2022.
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