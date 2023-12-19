Артём Довбик продолжил феерить в составе Жироны. В матче с Алавесом украинский форвард оформил дубль и попал в список игроков, которым достаточно быстро удалось оформить дебютный десяток мячей в Ла Лиге. Довбику для этого достижения понадобилось сыграть 16 матчей, и по этому показателю его опережают только Левандовски, Беллингем, Ибрагимович, Роналду, Фалькао, Санабрия, Обамеянг и Джузеппе Росси. Об этом информирует Opta.

Дубль Довбика помог Жироне разгромить Алавес – каталонцы вернули лидерство, Артем поравнялся с легендами

В матче с Алавесом Артём открыл счёт точным ударом головой. Этот гол стал для него четвёртым в сезоне, который был забит "со второго этажа". В пятёрке лучших чемпионатов Европы только форвард Баварии Харри Кейн забил этой частью тела больше мячей, чем Довбик (5).

Благодаря дублю украинца Жирона вернула себе первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Сказка каталонцев продолжается!